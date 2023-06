Focus Den Haag • 17:46 Fiksen pensioenstelsel, na vijftien jaar soebatten, voedt nieuw cynisme Ulko Jonker Carola Schouten trok deze week de pensioenwet over de eindstreep in de Eerste Kamer, die zijn discutabele relevantie nog eens leek te onderstrepen met veel politiek geharrewar over onbetekenende details. Intussen wordt de deadline voor de implementatie van het nieuwe stelsel steeds zachter.

