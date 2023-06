Interview • 12:22 Nieuwe ambassadeur in Moldavië: 'We kunnen écht wat met deze regering' Ria Cats Sinds april heeft Nederland een ambassade in Moldavië. Het straatarme land, dat ernstig wordt ondermijnd door Rusland, kan alle hulp gebruiken om een stabiele democratie en rechtsstaat te worden. Kersvers ambassadeur Fred Duijn pakt die handschoen graag op. 'Dit is hét moment om in Moldavië te investeren.'

