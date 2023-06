Interview • 13:09 'Europese banken worden al gezamenlijk aangeslagen als er een omvalt' Marcel de Boer Politici zijn bang dat 'hun' banken opdraaien voor falende banken in andere landen als er een Europees depositogarantiestelsel zou zijn. Maar via het Single Resolution Fund betalen ze er al aan mee, zegt de topman daarvan, Dominique Laboureix.

