Interview • 10:50 'Zonder oorlog had Poetin het Westen makkelijk uit elkaar kunnen spelen' Erik Ziarczyk Voor de Amerikaanse schrijver Robert Kaplan (70) is Europa het kneusje op het geopolitieke toneel waar China en de Verenigde Staten elkaar bevechten. ‘China is een rivaal zoals de Amerikanen er nog nooit een hebben gehad.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Jan Boeve/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen