Recensies: Boeken Waarom Nederland saai is en België chaotisch Nederland en België verschillen veel van elkaar. Los van de taalgrens waarmee ons buurland kampt, is ook het onderscheid in bestuurscultuur groot. Dirk Achten onderzoekt de oorzaken en ziet ook punten waarop de landen wat van elkaar kunnen opsteken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen