Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Italië probeert Chinese chemiereus af te remmen bij Pirelli, de Zweden plezieren Erdogan en de Europese discussie over kernenergie.

1. Rome wil Chinese invloed bij Pirelli temperen

Het Chinese staatsconcern Sinochem kocht in 2017 een belang van 37% in de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli. Maar de Italiaanse regering zoekt nu naar een manier om de Chinese invloed bij het Italiaanse bedrijf te reduceren.

Onder voormalig premier Mario Draghi begon Rome al in 2021 Chinese overnameplannen te bemoeilijken (lees ook deze oudere editie van Europamania). De voormalige ECB-president liet ook de overname van het Italiaanse zaadbedrijf Verisem door Syngenta blokkeren. Maar Sinochem, een chemiereus, 'zat' toen al jaren in Pirelli.

In Rome waait de wind nu nog guurder contra Peking. De regering van premier Giorgia Meloni zegt waarschijnlijk binnenkort de samenwerking met China via het Zijderouteproject op en nu speelt dus ook de kwestie Pirelli op. In februari lekte via de krant Il Messagero uit dat Marco Tronchetti Provera, Pirelli's bestuursvoorzitter, overlegde voerde met banken om een Chinese exit mogelijk te maken.

Maar Sinochem ontkende vervolgens dat het van plan was Pirelli de rug toe te keren. Toch staan de Chinezen onder druk. Dat komt door bestuursvoorzitter Tronchetti Provera, die via zijn eigen investeringsmaatschappij Camfin een belang van 14,1% in Pirelli heeft. Hij had als medegrootaandeelhouder een deal met Sinochem, maar die deal (of dat aandeelhouderspact) loopt af. Dat geeft de Italiaanse regering de mogelijkheid in te grijpen.

Dat gegeven verschaft Rome de mogelijkheid om in te grijpen en het Chinese bedrijf restricties op te leggen. Italië kan met een beroep op het nationaal belang (zie wat Draghi deed) eisen stellen of zaken verbieden. Zijn banden dan strategisch? Ja, vinden mensen in de regering, want Pirelli ontwikkelt sensoren die in banden data kunnen verzamelen.

De Italiaanse minister van industrie Adolfo Urso zei vorige week dat de discussie over wat te doen nog lopen. De aandeelhoudersvergadering bij Pirelli staat geagendeerd voor 29 juni.

2. Nieuwe poging om nucleaire fans te paaien

Kan nucleaire energie het predicaat duurzaam krijgen of niet? Die vraag leidt al geruime tijd tot een heftig debat tussen de EU-lidstaten. Woensdag doen ze een nieuwe poging om de slepende discussie af te ronden.

De discussie zit een Europees akkoord over nieuwe doelen voor het gebruik van hernieuwbare energie fors in de weg. Het dilemma ziet er als volgt uit: als kernenergie het label 'duurzaam' krijgt, telt dat voor een lidstaat mee bij het bereiken van de (verplichte) doelen voor het gebruik van hernieuwbare energie.

De pleitbezorgers van kernenergie hebben zich verzameld rond Frankrijk. Parijs weet zich gesteund door Polen, Hongarije, Bulgarije en Tsjechië. De laatste drie leunen zwaar op kernstroom, de eerste lidstaat uit het rijtje heeft grote nucleaire ambities (lees ook dit verhaal van FD-correspondent Maurits Kuypers).

Aan de andere kant staan bijvoorbeeld Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. Onze oosterburen zijn bezig met een 'Atomausstieg', de Oostenrijkers moeten er al veel langer niets van hebben.

Hoe de kwestie op te lossen? Bij de Europese Commissie geldt dat kernstroom weliswaar geldt als 'low carbon', dus elektriciteit met een lage CO₂-uitstoot, maar niet als 'hernieuwbaar'.

In de discussie broeden de lidstaten op de vraag of een typische Brusselse oplossing de kou uit de lucht kan nemen. Ze denken over een 'inlegvel', een verklaring die bij het besluit over hernieuwbare doelen komt. Daarin staat dan dat het lastig is voor sommige lidstaten om zonder het meetellen van kernstroom de doelen te halen.

Eerder dit jaar bereikten de lidstaten en het Europees Parlement al een deal over de doelen voor hernieuwbare energie. Maar die staat dus voor een crash zonder afspraken over kernstroom.

3. Zweden geeft signaal aan Turkije

Zweden wil toetreden tot de Navo, maar Turkije bemoeilijkte dat het afgelopen jaar omdat de regering in Stockholm naar de smaak van haar collega's in Ankara niks doet tegen (vermeende) terroristen die vanuit Zweden opereren. Nu stelt justitie in Zweden een daad die Ankara zal plezieren: ze heeft voor het eerst iemand aangeklaagd voor het werven van fondsen voor de verboden Koerdische afscheidingsbeweging PKK.

De man zou ondernemers hebben afgeperst. Hij vuurde in januari bij een café een pistool af, en zit sinds februari vast. Aanklager Hans Ihrman zei in gesprek met Zweedse media dat de verdachte banden heeft met een man die eerder in Duitsland is veroordeeld voor lidmaatschap van de PKK. Die man zou een belangrijke fondsenwerver van de Koerdische organisatie zijn.

Of de zaak genoeg is om het toetredingsdossier vlot te trekken, moet blijken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt de vervolging vast naar meer smaken. Maar Zweden bereidt zich al voor op de aanwezigheid van Navo-troepen op haar grondgebied, zo lieten premier Ulf Kristersson en minister van defensie Pal Jonsson vorige week in een opinieartikel weten (overigens begint de Navo vandaag met een grote luchtoefening).

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Rekenkamer komt maandag met een rapport over het beheer door de Europese Commissie van geld dat op de markt is aangetrokken voor het coronaherstelfonds Next Generation EU.

• De EU-ministers van sociale zaken en werkgelegenheid, plus volksgezondheid, komen maandag en dinsdag bijeen in Luxemburg. Ze vergaderen onder meer over betere arbeidsvoorwaarden voor mensen die 'platformwerk' doen, lees: flexibel werk voor digitale platformen. Ook op de agenda: de voorstellen van de Europese Commissie voor nieuw regels voor medicijnen. De farmasector is sceptisch.

• Denktank ECFR licht dinsdag de resultaten van een recente peiling onder Europeanen over veiligheid toe. Online te volgen.

• Veel mensen maken zich druk over de digitale euro. De Brusselse denktank Bruegel gaat dinsdag met een webinar in op de meerwaarde daarvan. Op woensdag volgt een online te volgen sessie over cruciale grondstoffen en de Europese pogingen die zeker te stellen.

• Het Europees Parlement spreekt zich woensdag plenair uit over de Brusselse voorstellen voor regulering van kunstmatige intelligentie (lees deze kloeke FD-productie).

• De ministers van financiën van de eurolanden treffen elkaar donderdag in Luxemburg; vrijdag schuiven hun collega's van de non-eurolanden aan. Ze wisselen van gedachten over onder meer nieuwe btw-regels en een betere bescherming van beleggers tegen (onder meer) kwaadwillende finfluencers.

• De milieucommissie van het Europees Parlement stemt donderdag over de veelbesproken natuurherstelwet. Lees ter voorbereiding dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Eurocommissaris van binnenlandse zaken Ylva Johansson presenteert vrijdag het European Drug Report 2023. Denk aan data over consumptie, productie, smokkel.

Meer lezen (en luisteren)?

Tegen beter weten in Het Zwitserse dorp Brienz in Graubünden is uitgestorven, want er dreigt een enorme aardverschuiving. De krant Tagesanzeiger ging er een kijkje nemen. Dorpelingen hopen toch nog te kunnen terugkeren.

Moet anders De Brusselse denktank CEPS analyseerde hoe de VS en Zwitserland te werk gingen toen de banken SVB en Credit Suisse in nood raakten. Conclusie: de regels voor het ontmantelen van banken moeten in de steigers.

Nieuwe sporen In het onderzoek naar wie er achter het opblazen van de Nord Stream-gaspijp in de Oostzee zit, zet de Amerikaanse zakenkrant WSJ nu de schijnwerpers op gebeurtenissen in Polen.

Demasqué Nicola Sturgeon, voormalig premier van Schotland, is ondervraagd en daarna weer vrijgelaten in een onderzoek naar campagnefondsen bij de Scottish National Party.

L'addition Frankrijk begint vandaag overleg over de ambtenarensalarissen onder de loep, en kijkt dan ook naar de koopkracht.

Aufbau Autoreus Volkswagen, bedreigd door de opmars van elektrische auto's uit China, komt deze week met een groot reorganisatieplan.

Il Cavaliere RIP Silvio Berlusconi is overleden, meldden Italiaanse media maandagochtend. Lees deze analyse over het belang van de zakenman-politicus voor Italië.

