Een sabotageteam dat schuldig is aan het opblazen van de de Nord Stream-pijpleidingen in september zou Polen hebben gebruikt als uitvalsbasis, meldt The Wall Street Journal zaterdag op basis van Duitse onderzoekers.

Zij reconstrueerden de tocht van een plezierjacht genaamd 'Andromeda'. Dit jacht week naar verluidt van zijn beoogde vaarroute af om zich in Poolse wateren te begeven. De onderzoekers baseren zich onder meer op navigatieapparatuur van het jacht, evenals mobiele telefoongegevens en DNA-monsters die aan boord zijn achtergelaten. De onderzoekers koppelden deze informatie aan zeker één Oekraïense soldaat.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant legden een aantal bemanningsleden explosieven in Nord Stream 1, om vervolgens koers te zetten in de richting van Polen. Bij de operatie zou octogen zijn gebruikt, een kleurloze stof die geschikt is voor het slopen van infrastructuur onder water.

Eerder deze week meldde The Washington Post dat de CIA al in juni 2022 op de hoogte was van een Oekraïens geheim plan om de aardgaspijpleidingen van het Russische Nord Stream aan te vallen.

'Oekraïne niet verantwoordelijk'

De Amerikaanse veiligheidsdienst zou zijn ingelicht door een Europese veiligheidsdienst. Die meldde dat een zeskoppig team van Oekraïense militairen voornemens was om tot een aanval over te gaan. Vervolgens deelde de CIA zijn informatie met Duitsland en een aantal andere Europese landen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky ontkende woensdag tegenover Duitse media dat Oekraïne de Nord Stream-pijpleidingen aanviel.

In september vorig jaar ontstonden er drie grote lekkages in de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. Nord Stream is het miljardenproject dat gas moest gaan vervoeren van Rusland naar Duitsland. Europese onderzoekers stellen dat de leidingen opzettelijk werden opgeblazen, maar een verantwoordelijk is door hen nooit aangewezen. Rusland ontkent elke betrokkenheid.