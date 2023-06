De verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) hebben toenmalig CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vanaf het begin van de formatie in 2021 als een probleem gezien en een risico voor de stabiliteit van een toekomstig kabinet. Dat meldt Nieuwsuur zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Op de tweede werkdag van de verkenners, vrijdag 19 maart, vroegen zij om meer tijd voor hun opdracht in een informeel en vertrouwelijk gesprek met toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib. De verkenners wilden afwachten of Omtzigt meer stemmen zou halen dan CDA-leider Wopke Hoektra.

In een vertrouwelijk document staat dat Jorritsma in dat gesprek Omtzigt 'een probleem' noemt en stelt dat hij onhoudbaar zou zijn. Arib wilde niet meegaan in het verzoek om om uitstel omdat ze het ongepast vond om zo vroeg in de formatie al over personen te praten.

De verkenners maakten in hun eindverslag van 26 maart geen melding van het gesprek met Arib, schrijft Nieuwsuur. Ook tijdens het debat op 1 april over 'functie elders' verzwegen zij dat de positie van Omtzigt uitgebreid ter sprake kwam. Jorritsma, Ollongren en Arib wilden niet inhoudelijk reageren tegenover Nieuwsuur. Omtzigt wel: 'Het was overduidelijk dat er na de val van het kabinet-Rutte III en de verkiezingen vele over mij gesproken is. De verkenners hebben dat ontkend, ook tegenover mij, maar dat was altijd al zeer ongeloofwaardig.'