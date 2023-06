In memoriam • 10:59 Silvio Berlusconi won zowat van iedereen, behalve van zichzelf Anouk Boone Han Dirk Hekking Mediamagnaat en politicus Silvio Berlusconi is maandag overleden. De man die Italië decennialang beroerde en verdeelde, deed glunderen en diep deed schamen, gaat de geschiedenis in als de uitvinder van het modern populisme. Tot aan zijn laatste zucht was hij op zoek naar macht — ‘een blijk van zijn eenzaamheid’.

