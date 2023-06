14:29 New York heeft geen plaats meer voor tienduizenden migranten Lennart Zandbergen In het afgelopen jaar zijn er zo'n 70.000 migranten in New York aangekomen. Burgemeester Eric Adams zoekt met alle macht naar opvangplekken, maar volgens hem krijgt zijn stad veel te weinig hulp. Staten als Texas en Arizona sturen juist meer bussen met migranten naar de hoofdstad.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Selcuk Acar/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen