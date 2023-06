16:27 Voorzitter milieucommissie Europarlement: 'Christendemocraten gijzelen de natuur' Mathijs Schiffers De milieucommissie van het Europarlement stemt donderdag over de gewraakte natuurherstelwet. In aanloop daarnaar haalt de Franse voorzitter Pascal Canfin hard uit naar tegenstanders van de wet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Adri Salido/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen