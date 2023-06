Interview • 11:15 Geen samenzwering rond de digitale euro, daarover zijn VVD en SP het eens Cor de Horde Het zijn nog maar plannen, maar de emoties rond de digitale euro lopen op. Politieke tegenpolen Mahir Alkaya en Eelco Heinen wisten er een gezamenlijk rapport over te schrijven. 'Waar we elkaar in vinden, is dat je een aantal belangrijke waarborgen moet hebben.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ramon van Flymen voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen