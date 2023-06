Profiel • 16:31 Poetin deed Rotenberg een aanbod dat hij niet kon weigeren Joost Bosman In een Fiod-onderzoek naar een Nederlandse joint venture dook ineens de naam op van een vertrouweling van Vladimir Poetin: Arkadi Rotenberg. De jeugdvriend van de Russische president legde op de judomat het grondwerk voor zijn bouwimperium.

