Foto: ANP

1. Andrej Babis moet vrezen voor zijn kranten

Het zit Andrej Babis, de Tsjechische miljardair die de ANO-partij leidt, al een tijdje niet mee. ANO won in 2021 de meeste parlementszetels, maar een brede coalitie vormde de regering. Begin dit jaar verloor Babis de presidentsverkiezingen. En nu heeft het Tsjechische parlement in meerderheid gestemd voor aanscherping van de wet tegen belangenconflicten.

Belangenconflicten, die zijn Babis langdurig verweten. Weliswaar plaatste hij de zeggenschap over zijn bedrijfsbelangen via het conglomeraat Agrofert in 2016 in een trust, maar voor zijn critici (zeker ook in Brussel) volstond dat niet. Ze bleven claimen dat Babis te veel greep op zijn imperium hield, en dat als de zakenman-politicus in de EU onderhandelde over de landbouwbegroting, er sprake was van een belangenconflict. Agrofert is immers een agrarische grootmacht.

Het Tsjechische parlement boog zich vervolgens over aanscherping van de wet. ANO, en Babis' kompaan Tomio Okamura van de extreemrechtse SPD, verzetten zich er met hand en tand maar verloren de stemming. De aanscherping houdt in dat politici geen media in eigendom mogen hebben en dat is een klap voor Babis, die twee grote kranten in zijn portfolio heeft.

Ook is het voor de miljardair straks lastiger om subsidies aan te vragen. Hij moet er nu op hopen dat de senaat de aanscherping afschiet (de kans daarop is niet zo groot), of dat het constitutionele hof ingrijpt. Babis' ANO-partij en de SPD hamerden er al eerder op dat de aanscherping in strijd is met de grondwet.

Een andere optie om de wetswijziging ongedaan te maken is de parlementaire weg. Als de huidige coalitie door regeert, dan moet Babis geduld oefenen tot 2025. In de peilingen is zijn partij nog altijd de grootste. En de Tsjechische tycoon blijkt soms ook een ontspanningskunstenaar. Begin dit jaar sprak de rechter hem vrij in de slepende Ooievaarsnestzaak. Babis zou hebben verhuld, zo stelde justitie, dat hij eigenaar was van een bedrijfje dat EU-subsidie aanvroeg voor de verbouwing van een hoeve tot luxe conferentieoord.

Foto: ANP

2. Hard tegen hard bij Frans railprotest

Een hogesnelheidsverbinding tussen Turijn en Lyon: al decennia worstelen Italië en Frankrijk met de TAV, een raillink die de reistijd voor zowel goederen- als personenverkeer moet bekorten. Tegen het project, dat onder meer voorziet in de bouw van een tunnel van 57,5 kilometer onder de Alpen, bestaat veel verzet. Dat gaat al jaren gepaard met demonstraties.

Afgelopen zaterdag was het weer eens raak, nu aan de Franse kant. Duizenden betogers maakten hun opwachting bij een TAV-bouwplaats in de Mauriennevallei. Een deel van hen botste met de politie, die tweeduizend man sterk aanwezig was.

Het ging er hard aan toe. Volgens de Franse minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin raakten twaalf agenten gewond. De milieuorganisatie Soulèvement de la Terre, stelde op haar beurt dat een vijftigtal demonstranten zich moesten laten behandelen door artsen.

De raming voor de totale kosten van de aanleg van de spoorverbinding ligt inmiddels op zo'n €26 mrd. Een paar jaar terug, toen het Italiaanse ministerie van transport het project kritisch liet doorlichten, was dat nog €20 mrd. Op dit moment zat de Italiaanse Vijfsterrenbeweging in de regering, en die staat kritisch tegenover het initiatief.

Een jaar geleden was er in de Susavallei in Noordwest-Italië al geweld bij acties bij een bouwplaats van de TAV. De tegenstanders van de treinlijn veerden een maand geleden op, toen de Italiaanse krant La Repubblica meldde dat Frankrijk uit kostenoverwegingen de afbouw van het traject uitstelt tot 2043. Maar daarop ontkende de Franse minister van transport, Clément Beaune het verhaal met klem.

Foto: ANP

3. Foto-expo wijst Visegrad op klimaatproblematiek

De Visegrad-landen (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen) zijn niet de meest enthousiaste EU-lidstaten als het gaat om maatregelen die de Europese Commissie voorstelt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar de gevolgen daarvan zijn ook niet in de Midden-Europese landen over het hoofd te zien. Ze zuchtten bijvoorbeeld onder langdurige droogte.

Om de gevolgen van klimaatverandering in beeld te brengen, volgden fotografen uit de vier landen een workshop bij de Nederlandse fotojournalist Kadir van Lohuizen. Het project kreeg financiële ondersteuning van de Nederlandse Staat.

Van Lohuizen heeft het klimaat vaker als thema in zijn werk gebruikt. In 2020 had hij bijvoorbeeld de expositie Rijzend Water in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Het werk van de elf fotografen is sinds 15 juni in een buitententoonstelling te zien. Bratislava had de primeur; de foto's zijn daar tot 31 juli te zien. Daarna volgt Boedapest (27 september tot 31 oktober), Praag (16 januari tot 31 maart) en dan Warschau (11 april tot 2 juni).

Bekijk hier foto's uit de expositie.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Rekenkamer publiceert maandagmiddag een onderzoek naar de manier waarop de EU probeert een industrie voor de productie van batterijen voor e-auto's op te zetten.

• De EU-ministers verantwoordelijk voor energie breken zich maandag het hoofd over subsidies. Voor hernieuwbare energie, maar ook voor kolencentrales.

• De EU-ministers van milieu spreken elkaar dinsdag in Luxemburg over de veelbesproken natuurherstelwet. Lees ook dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers. Oh ja, strengere uitstootregels voor vrachtwagens staan ook op de agenda.

• De EU-gezant voor de Westelijke Balkan, Miroslav Lajcak, is dinsdagte beluisteren bij een dialoog opgezet door denktank Atlantic Council. Hij spreekt met Gabriel Escobar, topfunctionaris van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken. Thema: Kosovo en Servië. Lees daarover ook dit artikel.

• De Europese Commissie komt dinsdag met een evaluatie van de Europese meerjarenbegroting. Belangrijkste vraag: is er genoeg geld?

• Het college van Eurocommissarissen komt woensdag bijeen. Veel aandacht zal ook uitgaan naar de aangekondigde strategie voor economische veiligheid van de EU. Denk aan nieuwe voorzetten over het doorlichten van buitenlandse investeerders en belemmeringen voor export van belangrijke technologie. Volg ook dit webinar bij het Institut Jacques Delors.

• In Londen vindt woensdag en donderdag een conferentie plaats over de wederopbouw van Oekraïne.

• Hongarije staat donderdag weer eens in de Europese beklaagdenbank. Dit keer moet het Hof van Justitie van de EU uitsluitsel geven over een asielwet. Mensen die asiel willen in Hongarije mogen zich alleen bij de Hongaarse ambassade in Kiev of Belgrado melden. Het is de vraag of dat strijdig is met het EU-recht. De Europese Commissie vindt van wel.

Meer lezen (en luisteren)?

Eppor si muove De Zwitsers heten onwrikbaar te zijn over fiscaliteit, maar steunen toch het minimumtarief van 15% voor winstbelasting dat de Oeso-landen eerder afspraken, zo bleek zondag bij een referendum.

Kandidaten Café Europa, de Europapodcast van het Haagsch College, belicht de recente top van de Europese Politieke Gemeenschap in Moldavië en de spanningen tussen Servië en Kosovo. Met Mathieu Segers en Annette van Soest.

Het recht Rechtsgeleerden van de Jagiellonian Universiteit in Kraków bekritiseerden wijzigingen in het Poolse wetboek van strafrecht. Minister van justitie Zbigniew Ziobro klaagt ze nu aan.

Ruk naar rechts? De Duitse deelstaten Thüringen, Brandenburg en Saksen gaan in de herfst van 2024 naar de stembus. De juridische website Verfassungsblog begint een onderzoeksproject om de vraag te verkennen wat het zou betekenen als de radicaal-rechtse AfD in het deelstaatbestuur in Thüringen komt.

Geopolitiek We moeten niet naïef zijn over China, zegt Clingendael-directeur Monika Sie; de Chinese premier Li Qiang brengt vandaag en morgen een bezoek aan Berlijn. Luister voor meer geopolitieke inzichten naar de podcast van Visegrad Insight. Of lees dit commentaar over het offensief van Oekraïne, en deze analyse.

Gelukkig maar Boris Johnson sloeg om zich heen toen hij zag aankomen dat hij zware kritiek zou krijgen op het negeren van coronaregels (lees dit verhaal van FD-correspondent Joost Dobber). Oorlog bij de Tory's, kopten sommige kranten. Welnee, stelt deze analyse.

