Focus Den Haag • 17:32 Hoe de volkspartijen het volk kwijtraakten en Caroline het weer terugvond Ulko Jonker De stekeligheid tussen D66 en de BBB lijkt steeds meer op een vete, aan beide zijden van een maatschappelijke en culturele kloof. VVD en CDA lonken inmiddels naar de andere kant. Maar ook PvdA en GroenLinks zien de BBB wel zitten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Mirjam Vissers voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen