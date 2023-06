Reportage • 21 juni 11:57 Suriname is nog niet van Peking af Jean Dohmen Oud-president Desi Bouterse zadelde Suriname op met een enorme schuld. Een belangrijk deel van het geld leende hij in China. Daarmee kreeg Peking invloed in het land. De huidige regering wil die invloed graag verminderen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ranu Abhelakh voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen