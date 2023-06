20 juni 18:27 'Van meer belasting wordt geen huis sneller of goedkoper gebouwd' Nelleke Trappenburg Martine Wolzak Woonminister Hugo de Jonge wil 'grip' op de grondprijs. Grond is nu te vaak te duur om betaalbare woningen te kunnen bouwen. Ontwikkelaars en experts reageren overwegend positief op zijn plannen. Maar het onderzoek naar een nieuwe belasting op grondprijsstijgingen ligt gevoelig.

