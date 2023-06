Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: De Europa-nieuwsbrief van het FD gaat over gas in Roemenië, een verwachte comeback in Polen en Chinese ergernis in Rome.

1. Adieu Groningen, welkom... Roemenië

'Een historische beslissing voor de energiezekerheid en onafhankelijkheid van Roemenië.' Het Roemeense staatsgasbedrijf Romgaz schuwde de superlatieven vorige week niet, toen het aankondigde samen met het bedrijf ÖMV Rompetrol miljarden te gaan steken in de ontwikkeling van het offshoregasproject Neptun Deep.

Maar het plan overstijgt het nationale belang. Volgens media zou Roemenië met de exploitatie van Neptun Deep kunnen uitgroeien tot de grootste gasproducent van de Europese Unie (het kabinet wil het gasveld in Groningen nog dit najaar sluiten).

ÖMV Rompetrol en Romgaz steken gezamenlijk €4 mrd in Neptun Deep. ÖMV stelde eerder tegenover Oostenrijkse media dat er al €1,5 mrd aan exploratie van het gasveld is uitgegeven. Dat er veel gas in Neptun Deep zit, was al zo'n elf jaar bekend, maar de concessiehouders hadden lang een discussie met de Roemeense regering over de verdeling van de potentiële winst uit het veld. De Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung schreef recent dat er ook altijd geruchten waren dat Rusland de ontwikkeling van Neptun Deep probeerde te verhinderen.

De oorlog in Oekraïne, en het wegvallen van Rusland als energieleverancier, geeft het Roemeense project nu de wind in de zeilen. EU-lidstaten zijn dringend op zoek naar alternatieve leveranciers en winkelen onder meer in Noorwegen, de Golfstaten en Algerije.

Neptun Deep, dat een gebied van 7500 vierkante kilometer beslaat, zou zo'n honderd miljard kubieke meter aardgas bevatten. Da's stukken minder dan het Groninger gasveld, maar alleszins respectabel. ÖMV Rompetrol wil vanaf 2027 zo'n acht miljard kubieke meter per jaar gaan winnen.

Het veld ligt honderdzestig kilometer van de Roemeense kust. De zee is er tussen de honderd en duizend meter diep. Om het gas te kunnen winnen, zijn volgens Romgaz tien putten nodig, een boorplatform en uiteraard de nodige pijpen om het gas uit de Zwarte Zee aan te sluiten op het net op het land. Het Turkse bedrijf Kalyon gaat daarvoor een nieuwe leiding met een lengte van enkele honderden kilometers aanleggen.

Het Roemeense ministerie van minerale hulpbronnen moet nog wel akkoord gaan met het project. De milieuorganisaties Greenpeace en Attac bekritiseren het initiatief. Greenpeace Oostenrijk noemt het Neptun-project een 'fossiel misdrijf' en stelt dat ÖMV zijn geld beter kan steken in hernieuwbare energiebronnen, en dat de gaspijp uit Neptun Deep dwars door twee Natura 2000-gebieden gaat.

2. Kaczynski terug van nooit weggeweest

Wie er de baas is bij de Poolse regeringspartij PiS, daar kan geen misverstand over bestaan. Het is niet premier Mateusz Morawiecki, maar uiteraard Jaroslaw Kaczynski. Die had eerder zitting in de regering als vicepremier, maar trad in 2022 terug. Nu maakt de leider van de rechts-conservatieve partij een comeback als vicepremier; vier andere vicepremiers treden juist terug.

Met de manoeuvre geeft Kaczynski extra gewicht aan de campagne van de PiS voor de Poolse verkiezingen. Die hebben dit najaar plaats. De actie van Kaczynski (74) is opvallend: hij verliet vorig jaar de regering mede om voor de PiS de stembusgang voor te bereiden. Dat hij nu dus weer een formele plek in de regering krijgt, is volgens analisten om onenigheden binnen de partij weg te strijken. De campagnechef voor de PiS, Tomasz Poreba, stapte onlangs op.

Het staatshoofd van Polen, president Andrzej Duda, verwelkomde Kaczynski's comeback. Diens aantreden in de regering is volgens Duda 'passend en noodzakelijk vanuit het oogpunt van de veiligheid van de Poolse staat'.

Uit peilingen blijkt dat de coalitie rond de PiS de verkiezingen zou winnen als de Polen nu zouden stemmen. Het rechts-conservatieve blok zou 36% van de stemmen krijgen, tegen het blok rond oppositieleider Donald Tusk 30%. De vraag is wel of de PiS in staat zal zijn een regering te vormen die een meerderheid in het parlement krijgt.

Kaczynski's hand was recent al te zien in het besluit van de Poolse regering om een referendum te houden over het migratieakkoord dat de EU op 8 juni bereikte. Polen was daar tegen, maar verloor de stemming. Die deal voorziet in het verdelen van asielzoekers over de EU; wie niemand opneemt, kan ondersteuning bieden of zou €20.000 per elders geplaatste asielzoeker moeten betalen.

Andere twistappels in de relatie Warschau-Brussel zijn de 'Rusland-\commissie' die onderzoek doet naar beïnvloeding van de Poolse politiek door Rusland (een instrument om oppositiepolitici te vervolgen, stelt de oppositie en vreest de Europese Commissie) en het zich voortslepende dossier over de rechtsstaat (lees dit rapport).

3. Chinese ambassadeur waarschuwt Rome

Dat de Italiaanse regering overweegt om de Zijderouteafspraken met China in december te laten verlopen zonder zich in te zetten voor verlenging, is algemeen bekend. Premier Giorgia Meloni is een Atlantica en was nooit fan van de deal.

In Peking houden ze ook rekening met het einde. Anders is niet te verklaren waarom de Chinese ambassadeur in Rome, Jia Guide, vrijdag in een lang interview met de website Fanpage.it, de Italianen waarschuwde dat het opzeggen van de afspraken 'een roekeloos besluit' zou zijn.

De gezant somt in het gesprek, waarin hij ook de onbuigzame lijn van Peking jegens Taiwan nog eens uitlegt, de voordelen die Italië heeft genoten van de Zijderouteovereenkomst. Die liggen in toegenomen handel, maar ook in de gezamenlijke bouw van cruiseschepen. De ambassadeur wijst daarbij ook op het plan van chipmaker STMicroelectronics om in een joint venture $3,2 mrd te investeren in een chipfabriek in China.

Het Chinese enthousiasme voor samenwerking zou bij een Romeinse exit bekoelen, suggereert Jia, en een negatief effect hebben op het imago van Italië. 'China is een handelspartner die moeilijk te vervangen is', onderstreepte hij.

Waar moeten we deze week op letten?

Waar moeten we deze week op letten?

• De Europese Rekenkamer onderzocht of de EU haar klimaat- en energiedoelstellingen gaat halen. Maandagmiddag brengt zij haar oordeel naar buiten.

• De EU-ministers van buitenlandse zaken spreken elkaar maandag. Uiteraard is de situatie in Rusland hoofdonderwerp van gesprek.

• Piet Adema, veelgeplaagd minister van Landbouw, maakt maandag en dinsdag zijn opwachting in Luxemburg voor overleg met collega's. Ze hebben het onder meer over pesticidenbeleid, maar ter tafel komen ook de visserijplannen van de EU voor 2024.

• De milieucommissie van het Europees Parlement stemt dinsdag opnieuw over de fameuze natuurherstelwet. De EU-lidstaten hebben daarover vorige week inmiddels een akkoord bereikt.

• De verkiezingskoorts voor 2024 houdt het Europees Parlement nu al in zijn greep. De EU-lidstaten overleggen dinsdag over de Europese Kieswet.

• De Europese Commissie komt woensdag met haar voorstel voor de introductie van de digitale euro. Lees ter voorbereiding dit artikel van FD-redacteur Marijn Jongsma, en dit verhaal van FD-correspondent Cor de Horde.

• De BBB goes Brussels! De aanstormende partij houdt woensdag een netwerkborrel in de Europese hoofdstad. Niet te missen voor degenen die willen speculeren over welke zittende Europarlementariërs een BBB-ticket ambiëren.

• De EU-regeringsleiders treffen elkaar donderdag en vrijdag in Brussel. Ze zullen onder meer spreken over afspraken met Tunesië over het afremmen van migratie.

Meer lezen (en luisteren)?

Herstel Café Europa, de podcast van het Haagsch College, ging in op de verkiezingskoorts in Brussel en verkende wat de natuurherstelwet daarmee te maken heeft.

Breuken De Visegrad-landen (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen) deden vroeger vaak alsof ze op één lijn zaten ten opzichte van wat de 'oude' wilde. Nu is de eenheid verstoord, analyseert de Poolse denktank PISM.

Rare jongens In Carnac (Bretagne) staan menhirs (zie ook Asterix & Obelix). Een deel ervan moest wijken voor een doehetzelfzaak. De radicaal-rechtse politicus Eric Zemmour bemoeide zich met de zaak.

Gaten en lekken Bij het reguleren van techzaken houdt de EU onvoldoende rekening met (militaire) veiligheid, vindt deze commentator.

Op herhaling ND, de partij van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, won de tweede ronde van de parlementsverkiezingen in Griekenland. Een extreemrechtse partij (Spartanen) haalde de kiesdrempel. Yanis Varoufakis' politieke vehikel MeRA25 niet.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers.