Podcast • 05:00 De week voorbij: Hoe journalist Pjotr Sauer zijn beste vriend steunt in de gevangenis Van onze redacteur In De week voorbij zoomen we in op innovatieve ideeën en maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan voorbij aan de waan van de week en bieden context bij wat er in de wereld van het FD gebeurt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Sinds eind maart zit de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich in een Russische cel. Het land verdenkt de verslaggever van The Wall Street Journal van spionage. Zijn beste vriend en vakgenoot Pjotr Sauer doet er alles aan om hem vrij te krijgen. De Nederlander zorgt ervoor dat Gershkovich aandacht krijgt. Met een speciale brievendienst hoopt hij Gershkovich' verblijf in de Lefortovo-gevangenis in Moskou iets draaglijker te maken. Hoe houdt Sauer zelf hoop en wat betekent Gershkovich' gevangenschap voor zijn eigen werk bij The Guardian? Presentatie: Elfanie toe Laer Redactie: Ilse Eshuis en Jildou Beiboer Muziek: Visionair Ordinair Luister ook naar De week voorbij via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS Lees ook Gearresteerde journalist wilde ook mooie kanten van Rusland laten zien image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml