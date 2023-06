Liveblog • 07:21 Live: Prigozjin wijkt uit naar Belarus, gevolgen voor Poetin nog onzeker Jeroen Segenhout Lennart Zandbergen Nadat de troepen van de Wagner-militie zaterdagavond terug naar hun bases trokken, is het nu de vraag wat de gevolgen van de eendaagse opstand zijn voor Poetins regime. Het FD houdt in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen van zondag bij.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen