18:00 Poetins macht is na bizar weekend niet meer vanzelfsprekend Jean Dohmen Een revolte door huurlingenleger Wagner en de daarop volgende chaos luiden volgens Rusland-kenners het begin van president Poetins einde in. De president overleefde de coup, maar komt politiek zwaar gehavend uit de strijd.

