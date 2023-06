Profiel • 17:15 Voor Hunter Biden is zijn achternaam een zegen en een vloek Lennart Zandbergen Hunter Biden is een gemakkelijk doelwit voor de Republikeinen. De zoon van de Amerikaanse president Joe Biden laat al zijn hele leven een spoor van ophef achter — nu weer om twee zaken van belastingontduiking en wapenbezit.

