In deze editie: nervositeit aan de Poolse oostgrens, BBB-koorts in Brussel en bancaire stress voor brexitbaas.

Foto: ANP

1. Polen voert sterkte politie aan oostgrens op

Polen heeft zondag besloten vijfhonderd extra politieagenten naar de grens met Wit-Rusland te sturen. De regering zegt dat te doen omdat het aantal asielzoekers dat de grens probeert over te steken, groeiende is.

Maar Warschau geeft ook een andere reden: na zijn dollemansrit van vorige week zaterdag, hebben Jevgeni Prigozjin en eenheden van zijn Russische huurlingenleger Wagner zich in het Poolse buurland gevestigd. Het Poolse persbureau PAP haalde generaal Boguslaw Samol aan, die zei dat Wit-Rusland en Rusland Polen proberen te destabiliseren.

Er zijn nu al vijfduizend grensbewakers in het oosten van Polen actief. Daar komen nog eens tweeduizend militairen bij.

De schijnwerpers staan op de grens met Wit-Rusland sinds dat land in 2021 asielzoekers geen strobreed in de weg legde als ze naar Polen wilden reizen. Polen heeft sindsdien zijn oostelijke grens versterkt, onder meer met hekken.

Het regeringsbesluit volgt op de campagne die premier Mateusz Morawiecki en zijn Hongaarse collega Viktor Orbán vorige week op de Europese top voerden tegen het recent gesloten migratieakkoord. Ze accepteren niet dat ze solidariteit moeten tonen, hetzij via het opvangen van asielzoekers die elders aankomen, hetzij via het betalen van een vergoeding aan landen die wel vluchtelingen opvangen.

Migratie is een thema bij de Poolse verkiezingen dit najaar. De sfeer rond de stembusgang is gespannen. Vorige week kwamen journalisten met de klacht dat de rechts-conservatieve regering ze onder druk probeert te zetten. De website Onet kreeg het verzoek om een adjunct van de regering in zijn hoofdredactie te accepteren, om te verzekeren dat het standpunt van de regering ook bij Onet aan bod komt.

De hoofdredacteur van de site Wirtualna Polska (WP) stelde dat een staatsbedrijf WP wilde kopen, na onwelkome onthullingen over de regering. Een directielid van WP kreeg zelfs een hint van een staatsfunctionaris over welke journalisten hij zou moeten ontslaan. De Poolse rechterlijke organisatie Iustitia veroordeelde het overheidsoptreden en kwam voor de belaagde media op.

Foto: ANP

2. BBB goes Brussels

'We zijn druk bezig om Europa te gaan veroveren en dit gaat ook zeker lukken op 6 juni 2024, mijn verjaardag, dus dat is een leuk cadeautje.' Met die boodschap trapte BBB-voorvrouw Caroline van der Plas de eerste netwerkborrel van haar partij in Brussel af. Let wel: Caroline was niet lijfelijk aanwezig. Ze sprak het gezellig volle zaaltje van het Holland House in Brussel toe via een vooraf opgenomen video.

Daarna was het aan haar mensen ter plekke om het stokje over te nemen en uit te leggen hoe BBB met het thema 'Europees noaberschap' denkt te gaan zegevieren bij de Europese verkiezingen. De Europese droom van BBB is al twee jaar oud, wist Johan van Utrecht te vertellen. Hij is hoofd van de kerngroep BBB Europa. De slogan 'het moet van Brussel' is de partij veel te makkelijk. Dus gaan ze zich er zelf maar eens mee bemoeien.

Er zijn bij de partij al tweehonderd aanmeldingen binnen van personen die wel voor de partij in het Europarlement willen zitten. De selectieprocedure gaat spoedig van start en moet 'ergens in het najaar' in een kandidatenlijst uitmonden.

'De hamvraag' is bij welke Europese fractie BBB zich wil gaan aansluiten. 'Een jaar geleden zijn we begonnen ons daarover te oriënteren', zei Alexander Hendriks van BBB's campagneteam. De partij heeft kennisgemaakt met drie opties: de christendemocratische fractie EVP (CDA, ChristenUnie), de liberale fractie Renew (VVD, D66) en de eurosceptische fractie ECR (JA21, SGP).

'We voelen of het water warm is, hoe de ideeën liggen, hoe de mensen liggen. Welk verschil wij daar zouden kunnen maken. Maar de beslissing is nog niet genomen', aldus Hendriks, die op zijn Twitter-account heeft staan dat-ie christendemocraat is, maar dat terzijde.

Foto: ANP

3. Mr Brexit is uitgebankierd

Nigel Farage, de man die de weg baande voor de Britse EU-exit, is in eigen land uitgebankierd. De bank waar hij al meer dan veertig jaar zijn geldzaken heeft ondergebracht, heeft zijn rekeningen opgezegd. Om 'commerciële' redenen, zo zou Farage te horen hebben gekregen. Maar daar gelooft hij geen snars van. Hij ging langs bij zeven andere banken, meer kreeg even zo vaak 'nee' te horen.

Volgens oud-Europarlementariër Farage zijn er drie mogelijke verklaringen voor zijn bankenban, zo laat hij weten in een video van zes minuten op Twitter. Een daarvan is dat de banken tot het wereldje behoren dat hem de brexit nooit zal vergeven. Barbertje moet hangen, zo is Farage's theorie. Alternatieve optie is de volgens Farage de valse verdenking, geuit door Labour-parlementariër Chris Bryant, dat hij geld zou hebben ontvangen van de Russische overheid.

Hoe moet het nu verder? Het Verenigd Koninkrijk kent geen bevolkingsregister. Je bankafschrift is veelal het enige bewijs dat je bestaat. Farage is zich daarvan bewust: 'Zonder bankrekening ben je een non-persoon, je bestaat eigenlijk niet.'

En waar moeten de pensioenrechten die hij heeft opgebouwd in zijn Brusselse jaren nu worden uitgekeerd? Farage is een van de meer dan zeshonderdzestig leden van het pensioenfonds van het Europarlement. Dat fonds is zo royaal, dat er ophef over stond, reden waarom het in 2009 gesloten werd.

Bitcoins zijn al geopperd als oplossing voor Farages probleem.

Waar moeten we deze week op letten?

• In Den Haag begint maandag het International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine met zijn werk. Maar met een speciaal tribunaal daarvoor wil het niet vlotten.

• Premier Mark Rutte en zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel brengen maandag en dinsdag een bezoek aan Kosovo en Servië. De spanningen tussen de twee zijn de afgelopen weken opgelopen. Servië is kandidaat-lidstaat van de EU, Kosovo niet.

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich dinsdag uit over de vraag of het geoorloofd is dat Facebook ook van niet-gebruikers data verzamelt. Dat gebeurt via Facebook Business Tools. Het Bundeskartellamt droeg Meta (Facebooks eigenaar) eerder op om met deze praktijk te stoppen.

• De commissie financiën van de Tweede Kamer spreekt dinsdag met de Europese Commissie over herziening van de Europese begrotingsregels (lees deze analyse) en de digitale euro (lees het verhaal van FD-correspondent Ria Cats).

• Ook al dinsdag: een online te volgen discussie bij denktank Bruegel over de verkiezingskoorts die het Europees Parlement heeft bevangen. De stembussen gaan nochtans pas in 2024 open.

• De Europese Commissie komt woensdag met een pakket voorstellen over het tegengaan van verspilling van voedsel en textiel. Oh, en ook het jaarlijkse rechtsstaatrapport komt deze week. Lees hier de Nederlandse reactie op het rapport over 2022.

• De commissie burgerlijker vrijheden spreekt donderdag met Eurocommissaris Ylva Johansson (migratie) en directeur Hans Leijtens (van het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex. Onderwerp: het recente scheepsdrama waarbij honderden mensen in de buurt van Griekenland verdronken.

Meer lezen (en luisteren)?

Frankrijk brandt Het aantal aanhoudingen bij rellen in Frankrijk neemt af. De onlusten, ontstaan nadat een agent de 17-jarige Nahel had doodgeschoten, leidde tot crisisberaad in Parijs. President Emmanuel Macron zegde zijn staatsbezoek aan Duitsland ervoor af. Hoe nu verder?

Herr Trump De AfD beleeft een opmars op lokaal bestuurlijk niveau in het voormalige Oost-Duitsland. Polarisatie à la de VS ligt op de loer, waarschuwt premier Kretschmer van Saksen.

Tegengeluid Café Europa, de Europapodcast van het Haagsch College, sprak met minister Sigrid Kaag van Financiën. Recent kwam ze met het voorstel om Brussel meer bevoegdheden te geven, tot voor kort vloeken in de Haagse kerk. Lees ook het interview dat Handelsblatt had met de Duitse minister van financiën, Christian Lindner. Die wil korten, korten en korten.

Niks aan de hand Volgens de Hongaarse premier Viktor Orbán zit Vladimir Poetin stevig in het zadel en kan Oekraïne de oorlog niet volhouden. Luister voor een andere visie naar de podcast van Chatham House over de situatie in Rusland, met onder meer Garry Kasparov.

Pssst... kerncentrale kopen? Chinese bedrijven timmeren aan de weg bij de bouw van nucleaire installaties. Bijvoorbeeld in Pakistan. Dat is slecht nieuws voor Rusland en Frankrijk.

Pssst... gas kopen? Trap er niet in, waarschuwt denktank Cepa. Gas dat u in Turkije koopt, kan misschien wel uit Rusland afkomstig zijn.

Adios? De peilingen zien er niet goed uit voor de sociaaldemocratische Spaanse premier Pedro Sánchez. Kiezers gaan op 23 juli naar de stembus.

