Over de grens • 10:00 Edelmoedig haalde Den Haag Jakarta het vel over de oren Alexander Weissink Nederland worstelt met zijn geschiedenis. Met het morele kompas van nu trachten we te oordelen over ons verleden. Dus, achteraf, erkennen we 17 augustus 1945 als onafhankelijkheidsdatum van Indonesië. Maar niet juridisch, want daar komt gedoe van.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Keystone Pictures/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen