Armoedebestrijding blijft rondzingen in het Haagse debat

Armoede is een woord dat in Den Haag aan een opmars bezig is. Zelfs nu het kabinet is gevallen, gaat de politieke discussie over de koopkracht aan de ondergrens onverminderd door. De goedkoopste manier om armoede te verminderen, is gericht geld steken in enkele toeslagen. Maar het stelsel van toeslagen kent juist veel nadelen.