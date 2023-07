Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Parijs herademt wat, maar vreest 14/7, Europese verkiezingskoorts overvalt D66 en Hongarije koopt vastgoed.

Foto: ANP/Sipa Press France

1. Rellen ebben weg, Frankrijk smeult na

Zaterdag negeerden honderden betogers in Parijs een demonstratieverbod, maar de massale onlusten en protesten na de dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre door een politiekogel, lijken voorbij. Frankrijk is vooral bezig met het opnemen van de schade, al duurt de politieke polemiek voort.

Franse ondernemers likken hun wonden: volgens Geoffrey Roux de Bézieux, die op 6 juli stopte als voorzitter van de Franse werkgeversorganisatie Medef, hebben relschoppers voor €1 mrd schade aangericht, nog afgezien van de gevolgen voor het toerisme. Volgens hem zijn zo'n tweehonderd winkels geplunderd, driehonderd bankfilialen gesloopt en op zo'n tweehonderdvijftig locaties de karakteristieke Franse 'bar-tabac' vernield.

'Alles werd gestolen, zelfs de kassa's', zei Roux de Bézieux. 'Daarna ging de fik erin om de zaak te verwoesten.'

Minister van economische zaken Bruno Le Maire riep verzekeraars op de schade zo snel mogelijk te vergoeden, en ook coulant te zijn. Hij zei dat 'onze vrienden-verzekeraars' zich niet moeten bedienen van de kleine lettertjes uit de polis om onder compensatie uit te komen.

Politiek heeft de zaak nog lang niet onder controle. De verboden demonstratie van zaterdag was ter nagedachtenis van Adama Traoré, een man die in 2016 stierf na een politieverhoor. Linkse partijen steunden de betoging, zeker de grootste linkse oppositiepartij La France Insoumise (LFI). De regering beschuldigde de LFI, die tot ergernis van rechts fel campagne tegen de politie en de autoriteiten blijft voeren, ervan olie op het vuur te gooien.

Bij de betoging voor Traoré hield de politie twee mensen aan. Een van hen is de broer van Adama Traoré, Yssoufou. De organisatie La Verité pour Adama publiceerde vervolgens een filmpje van Yssouffou met een dik oog.

Maar er zijn ook mensen die voor de politie opkomen. Jean Messiha van het Institut Vivre Français, een conservatief-rechtse organisatie, zamelde tot ontsteltenis van vele Fransen zo'n €1,6 mln in voor steun aan de agent die Nahel Merzouk doodschoot. Nahel pleegde in feite zelfmoord door bevelen van de politie te negeren, vindt Messiha.

Nog meer commotie? De krant Oise Hebdo besloot vorige week de naam en woonplaats van de agent te publiceren. Justitie begon vervolgens een onderzoek tegen het dagblad. Publicatie van de persoonsgegevens is tegen de wet, stelt ze. De agent, die vastzit, wordt volgens zijn advocaat met de dood bedreigd.

De vraag die nu iedereen bezighoudt is hoe vrijdag de nationale feestdag van 14 juli zal verlopen. Handel in, transport van en bezit van vuurwerk is inmiddels verboden. De politie is bij onlusten vaak het doelwit van vuurwerkprojectielen.

Foto: ANP

2. Verkiezingskoorts: Samira vs Salima

Het duurt nog bijna een jaar, en we krijgen eerst verkiezingen voor de Tweede Kamer. Maar de Europese verkiezingen werpen hun schaduw vooruit. En Europarlementariërs die na de komende stembusgang nog in Brussel actief hopen te zijn, nemen hun posities in.

Bij D66 is de meeste beweging. Veteraan-Europarlementariër Sophie in ’t Veld verraste enkele weken terug met haar overstap naar Volt. Maar haar hoop op een plek op de kandidatenlijst van deze partij, werd vorige week de grond in geboord: Volt zegt nee.

Samira Rafaela, de enige overgebleven D66-Europarlementariër die zo’n moeizame relatie heeft met In ‘t Veld, bewandelt een andere route. Niet alleen hoopt ze na de verkiezingen voor D66 terug te keren in het Europarlement, ze wil de Brusselse delegatie ook gaan aanvoeren.

Afgelopen weekend heeft Rafaela haar kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap wereldkundig gemaakt. In september moeten de leden van de partij de knoop doorhakken. Rafaela zal het moeten opnemen tegen Salima Belhaj, die nu nog voor D66 in de Tweede Kamer zit en zich in mei kandidaat stelde in een brief aan haar partijgenoten.

Belhaj is lange tijd defensiewoordvoerder van D66 in Den Haag geweest en de partij wil het thema veiligheid centraal zetten in haar verkiezingscampagne. Maar volgens Rafaela — die voor Politie Nederland werkte — moet er aan dit thema nog wel wat geschaafd worden.

‘Wat bedoelen we ermee? zegt ze. ‘Over defensie heeft het Europarlement geen zeggenschap. Maak het dus concreet en haal er bijvoorbeeld ook sociale en economische veiligheid bij.’

Foto: ANP

3. Hongarije laat het geld rollen... in Brussel

De Europese Unie heeft de geldkraan richting Hongarije deels dichtgedraaid, vanwege problemen met corruptie en de rechtsstaat (lees ook het rechtsstaatrapport van de Europese Commissie van vorige week). Dat is vervelend, want Hongarije kan de Europese subsidiemiljarden goed gebruiken. Zo heeft het land onderwijzers, die langdurig actie hebben gevoerd tegen onderbetaling, voorgehouden dat er pas een fikse salarisverhoging mogelijk is als Brussel over de brug komt.

Een nieuwe onderwijsmaatregel van de regering van premier Viktor Orbán is om het aantal uren dat docenten les moeten geven te verhogen. Ook verliezen ze de bescherming die ambtenaren genieten, en kan de regering ze makkelijker gaan overplaatsen. Volgens critici zijn de maatregelen bedoeld om protesterende leerkrachten te straffen.

Maar er is ook goed nieuws in Hongarije. De inflatie, die eerder dit jaar 25% bereikte, zakte in juni tot 20,1%. Wellicht kan de hoge rente in Hongarije (de basisrente is 13%) daardoor ietsjes naar beneden. Dan zakken ook de financieringskosten van de overheid ietwat, waardoor de regering meer geld beschikbaar krijgt.

In Brussel heeft Boedapest het geld alvast laten rollen. Afgelopen week meldden de Hongaarse krant Nepsava en de Vlaamse zakenkrant De Tijd dat de Hongaarse regering een groot pand aan de Wetstraat 9 te Brussel heeft gekocht, vermoedelijk voor een bedrag van tussen de €5 mln tot €7 mln.

Daarnaast gaat ze het kantoor, op een steenworp afstand van het kantoor van de Belgische premier Alexander De Croo, voor €5,6 mln verbouwen. Reden voor dit alles: Hongarije bekleedt in de tweede helft van 2024 het voorzitterschap van de EU.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van milieu zijn maandag en dinsdag informeel bijeen in Valladolid. Ze hebben het er onder meer over de mogelijkheden van groene waterstof. De meeting gaat naadloos over in een bijeenkomst van de bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor energie. Zijn zijn tot woensdag in de Spaanse stad.

• De Navo-landen zijn dinsdag en woensdag bijeen in Litouwen. Lees ter voorbereiding dit artikel van FD-correspondent Ria Cats.

• Dinsdag en woensdag zijn N-dag in Straatsburg. Het Europees Parlement stemt plenair over de veelbesproken natuurherstelwet. Lees ook de opiniebijdrage van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• De ministers van financiën van de eurolanden (en wat later hun collega's zonder euro) treffen elkaar donderdag en vrijdag in Brussel. Ter tafel ligt onder meer de aanscherping van de Europese begrotingsregels.

• De EU-Japantop is donderdag in Brussel. Starring de Japanse premier Fumio Kishida, Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en voorzitter Charles Michel van de Europese Raad.

• Het Nederlandse kabinet viel vrijdag op het migratiebeleid. Het Hof van Justitie van de EU krijgt donderdag adviezen over het terugsturen van asielzoekers naar Irak en Polen.

Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking, met in deze editie assistentie van Mathijs Schiffers