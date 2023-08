11:44 Hervormingen in Zuid-Afrika mislukt: 'Mijn zakken zijn leeg, president is miljardair' Kevin van Vliet Het revolutionaire emancipatiebeleid van Zuid-Afrika is jarig, maar reden tot feest is er niet. De ongelijkheid in het land is nu zelfs groter dan tijdens de apartheid. 'Dit systeem heeft op macroniveau compleet gefaald.'

