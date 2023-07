21:12 Navo-landen beloven Oekraïne het lidmaatschap van hun alliantie, maar pas na de oorlog Ria Cats Ruim dertig Navo-leiders komen volgende week naar Litouwen voor een top. Het kernthema is de Oekraïne-oorlog. De Navo-landen willen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky ‘veiligheidsverzekeringen’ geven, maar voorlopig géén Artikel 5-bescherming.

