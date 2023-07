Vandaag hoort de Tweede Kamer officieel van Mark Rutte dat zijn vierde kabinet gevallen is en zal het parlement stemmen over het uitschrijven van verkiezingen. Bedrijven en belangenclubs vrezen dat dit het begin is van wéér een lange periode zonder beleid. Zij roepen Den Haag op om het land niet op slot te zetten in afwachting van verkiezingen en de daaropvolgende formatie, vertelt politiek redacteur Martine Wolzak.

Deze zomer gaan ruim elf miljoen Nederlanders op vakantie. Naast traditioneel populaire bestemmingen zoals Frankrijk, Duitsland en vakantie in eigen land, zijn verre bestemmingen zoals Zuid-Afrika in trek. Van vliegschaamte is weinig sprake, vertelt luchtvaartredacteur Jan Verbeek.