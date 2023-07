Liveblog • 21:14 Liveblog - Kabinet Rutte IV gevallen Van onze redacteur Het kabinet Rutte-IV is vrijdagavond gevallen over het asieldossier. Ondanks langdurig overleg konden de vier coalitiepartijen geen akkoord bereiken over aanscherping van het beleid voor de opvang van asielzoekers. Strengere regels voor gezinshereniging bleken een struikelpunt.

