Profiel • 15:35 Navo-topman Jens Stoltenberg verlangt al terug naar Noorwegen Anne Grietje Franssen Navo-voorman Jens Stoltenberg leerde van zijn vader al vroeg de fijne kneepjes van ‘ontbijtdiplomatie’. Die kan hij goed gebruiken op de top in Vilnius in een van de spannendste periodes in de Navo-historie. Hoewel hij eigenlijk al wilde stoppen, gaat de Noor nog een jaar door.

