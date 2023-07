Analyse • 16:58 Polen maakt zich op voor zinderende eindsprint richting de verkiezingen Han Dirk Hekking Terwijl Polen zich opmaakt voor verkiezingen, kijkt Brussel gespannen toe. De huidige Poolse regering is Europees kampioen bij de steun voor Oekraïne, maar een enfant terrible als het gaat om Europese samenwerking. Oud-premier Donald Tusk is de grote uitdager.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Omar Marques/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen