1. Harry Potter in een cellofaantje: moet van Boedapest...

Duizenden Hongaren deden zaterdag in Boedapest mee aan de jaarlijkse pride. Die verliep zonder problemen. Maar de spanningen over hoe de overheid omgaat met het thema lhbtiq+ liepen afgelopen week wel op.

Tientallen landen, waaronder Nederland en de VS, spraken op vrijdag, de dag voor de pride, in een verklaring hun bezorgdheid uit over wetten waarmee de regering van premier Viktor Orbán de lhbtiq+-gemeenschap tot doelwit van onderdrukking lijkt te hebben gemaakt.

Een bekend onderdeel is de 'kinderbeschermingswet' (regeringsspeak) oftewel de 'antihomowet' (zoals de critici van Orbán haar noemen). De wet legt uitgevers en zenders restricties op bij het tonen of belichten van relaties anders dan heteroseksuele aan minderjarigen. Op televisie mag dat pas 's avonds laat.

De regering vindt bijvoorbeeld het bespreken van genderverandering problematisch. 'Promotie van homoseksualiteit', zoals Boedapest boeken en tijdschriften noemt waarin lhbti'ers voorkomen, moeten in een plastic verpakking in de winkel liggen.

Winkels worstelen met de regels. Het is aftasten hoe ver de autoriteiten gaan bij het toezicht. Er zou sprake zijn van steeksproefsgewijze controles. Tal van titels zitten inmiddels in een plastic cellofaantje, waaronder boeken uit de serie over de jonge tovenaar Harry Potter (Europamania gaat zich verder niet verplaatsen in de beweegredenen van de Hongaarse regering. Misschien is ze nog steeds geschokt over de indirecte coming-out van Perkamentus).

... want promotie van homoseksualiteit mag niet...

De eerste sanctie is er ook al: Lira, qua grootte de tweede boekhandel van Hongarije, kreeg een boete van twaalf miljoen forint (€32.000) omdat het boek Heartstopper van de Britse schrijfster Alice Oseman, over de vriendschap tussen twee jongens, niet in plastic was verpakt en bij de kinderboeken stond.

Lira vecht de straf aan. Tegenover media zegt de keten dat de wet niet duidelijk is: moeten boeken voor volwassenen ook in plastic? Volstaat het om werken voor minderjarigen, die de overheid als 'problematisch' zou kunnen zien, in de schappen voor volwassenen te zetten?

Het laatste woord hierover is niet alleen in Hongarije nog niet gezegd. De Europese Commissie besloot in 2022 een procedure tegen de regering-Orbán te beginnen vanwege de wet.

In een kennelijke reactie op de buitenlandse kritiek plaatste de Hongaarse minister van buitenlandse zaken Péter Szijjártó dit weekeinde op zijn Facebook-pagina een afbeelding van een stel ooievaars op een nest, met de tekst 'vader, moeder, kinderen'. Dat is geen ouderpaar, reageerden vogelspecialisten wat later.

... terwijl ondertussen in Warschau...

In Polen, bondgenoot van Hongarije als het gaat om conservatieve waarden, speelde eerder dit jaar een soortgelijke discussie. De regeringspartij PiS ageerde tegen 'seksualisering' van kinderen, en voor het aan banden leggen van seksuele voorlichting door non-gouvernementele organisaties. Dat kwam Polen op kritiek te staan van de mensenrechtenorganisatie HRW.

Minister van justitie Zbigniew Ziobro, van de rechtse splinterpartij Solidarna Polska, gaf vrijdag zijn eigen invulling aan bescherming van rechten. Hij gelastte in zijn functie als procureur-generaal de vrijlating van Marika Matuszak, een radicaalrechtse activist die tot drie jaar cel was veroordeeld wegens geweldpleging met drie mannen tegen een deelnemer van een lhbti-demonstratie in 2020 in Poznan.

Bij president Andrzej Duda ligt een gratieverzoek voor Matuszak. Volgens Ziobro was de straf die zij kreeg opgelegd onredelijk en schandalig.

2. Het Frankrijk (en Europa) dat nee zegt

De Franse regering stemt geregeld in met voorstellen vanuit de EU of vanuit de Navo. Maar vorige week was het plotsklaps twee keer prominent 'non'.

Ten eerste was daar de voorgenomen aanstelling van de Amerikaanse econoom Fiona Scott Morton als hoofdeconoom bij de Europese Commissie per 1 september. Het was de beste kandidaat, zei het dagelijks bestuur van de EU in Brussel. Dat kan niet waar zijn, reageerde de Franse minister van Europese zaken Catherine Colonna.

De Franse werkgeversorganisatie Medef voegde zich ook in het koor van critici. Ze moet niets van Fiona Scott Mouton (sic) hebben; kijk eens naar de boetes die Airbus en BNP kregen vanwege extraterritorialiteit van Amerikaanse sancties, brengt de belangenorganisatie vol afschuw in herinnering.

En toch treedt Scott Morton aan, hield een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag vol. Ook al was ze lobbyist voor Amerikaanse techbedrijven zoals Amazon, Apple, Google en Meta, ze is ook hoogleraar economie aan Yale University en was verbonden aan het Amerikaanse ministerie van justitie als mededingingsanalist.

Goed cv, zou je denken. Maar het Europees Parlement, dat net een splijtende stammenstrijd over de natuurherstelwet had gevoerd, sloot eind vorige week razendsnel de gelederen. Scott Morton komt er niet in, vinden alle grote fracties (alhoewel sommigen zondag weer terugkrabbelden). In relatie tot de Amerikaanse stereconoom, schrijft de Europese volksvertegenwoordiging het woord 'belangenconflict' in kapitalen. Een troost: het contract schijnt nog niet te zijn getekend.

Het Franse 'nee' wees het Europarlement hier de weg. Een ander 'non' werkte vorige week ook al: de Navo zette na Frans verzet een besluit om in Japan een kantoor te openen, in de ijskast. In de vestiging te Tokio zouden slechts enkele mensen werken, maar president Emmanuel Macron wilde toch even gezegd hebben dat de Navo voor Noord-Atlantische Verdragsorganisatie staat, en dat Japan allesbehalve Noord-Atlantisch is.

Op de achtergrond speelt volgens analisten een controverse over het Europese programma voor de aanschaf van nieuwe granaten, type 155 mm. Voor het zogeheten Asap-programma is €500 mln beschikbaar. De ammunitie is bedoeld voor Oekraïne, maar ook voor EU-lidstaten wier voorraden zijn uitgeput door leveranties aan Oekraïne.

Frankrijk zou de munitie louter in Europa willen betrekken. Maar producenten daar kunnen niet snel genoeg leveren. Fabrikanten uit de VS en Zuid-Korea zouden de order wel deels kunnen uitvoeren, maar dat is tegen het zere been van Parijs.

Waar moeten we deze week op letten?

• Maandag en dinsdag treffen vertegenwoordigers van de Europese Unie, EU-lidstaten en landen in Zuid-Amerika elkaar in Brussel. Starring onder meer de Braziliaanse president Lula, en Mark Rutte (die zondag nog in Tunis was, met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Italiaanse premier Giorgia Meloni voor een deal over het stoppen van migranten).

• Commissievicevoorzitter Vera Jourová, verantwoordelijk voor waarden en transparantie, spreekt dinsdag over de opkomst van populistische partijen op een bijeenkomst van denktank CEPS.

• De EU-ministers van visserij zijn maandag en dinsdag informeel bijeen in Vigo (Galicië), de tonijnhoofdstad van Spanje. De vraag die op hun tafel ligt: hoe 'decarboniseer' je de Europese vissersvloot?

• Brussel staat woensdag in het teken van overleg tussen de EU en Bosnië en Herzegovina. De sfeer in het land op de Westelijke Balkan blijft gespannen (lees deze analyse van denktank ECFR).

• Drugssmokkel en migratie zijn de hoofdonderwerpen voor het beraad van de EU-ministers van binnenlandse zaken en justitie, donderdag en vrijdag in het Spaanse Logroño.

• Spanje gaat zondag naar de stembus. Pakt de gok van de sociaaldemocratische premier Pedro Sánchez goed uit? Lees dit voorverhaal van FD-correspondent Richard Hogenkamp.

Meer lezen (en luisteren)?

Vinger aan de pols De brexit beschadigde de Britse economie, dat is algemeen bekend. Lees in deze analyse van CEPR in welke mate. Lees ook dit stuk, maar pak ook deze achtergrond over de Britse poging toch weer aan te sluiten bij het Europese onderzoeksprogramma Horizon mee.

De oorlog Rusland is van plan in september verkiezingen te houden in de door Moskou bezette gebieden in Oekraïne. Denktank CER denkt hardop in zijn podcast over de resultaten van de Navo-top voor Oekraïne. Bekijk ook dit debat bij Die Welt.

De oorlog II Rusland kocht machines voor munitieproductie in Servië. Maar die machines komen eigenlijk uit... Wallonië, ontdekte de Waalse zender RTBF. Saillant detail: Wallonië heeft een belang van 20% in het betrokken bedrijf.

Brrrr Stel dat de AfD Duitsland regeerde? Die prikkelende vraag komt aan de orde in de podcast van de Slowaakse journalist Andrej Matisak.

