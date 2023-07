Analyse • 12:23 Bosbouw maakt van Zweden één grote boomboerderij Anne Grietje Franssen Zo'n 70% van Zweden is met bomen bedekt, maar steeds meer oud bos wijkt voor nieuwe aanplant. Biologen waarschuwen voor de gevolgen van de kaalslag en hopen op de Natuurherstelwet uit Brussel, waar het Europees Parlement donderdag over stemt. De Zweedse overheid schaart zich achter de lucratieve bosbouwsector.

Foto: Ana Fernandez/ANP