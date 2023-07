10:00 'Zo slecht is de timing van de kabinetsval voor de stikstofcrisis niet' Maureen Blankestijn Nu het kabinet demissionair is, blijft voorlopig onduidelijk welke delen van het stikstofbeleid wél door kunnen gaan en welke stil komen liggen tot er een nieuw kabinet is. Maar hoeveel vertraging zullen de plannen daadwerkelijk oplopen? De timing van de kabinetsval is voor de stikstofcrisis misschien nog niet zo verkeerd.

