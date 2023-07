Profiel • 15:57 Het is nu of nooit voor de eerzuchtige Limburger Frans Timmermans Mathijs Schiffers De Eurocommissaris lijkt de gedroomde lijsttrekker voor een gecombineerde PvdA-GroenLinks-lijst. Verruilt hij de relatieve rust van Brussel voor de Haagse snelkookpan als hij kans maakt op het Torentje? De Eurocommissaris zag al eens een toppositie aan zijn neus voorbijgaan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Oliver Matthys/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen