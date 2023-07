Podcast • 05:00 De week voorbij: Alles ligt open in politiek Den Haag Van onze redacteur In De week voorbij zoomen we in op innovatieve ideeën en maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan voorbij aan de waan van de week en bieden context bij wat er in de wereld van het FD speelt.

Stuk voor stuk kondigden politici na de val van het kabinet-Rutte IV hun vertrek aan. Niet alleen premier Rutte verlaat de politiek, maar ook Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Carola Schouten (ChristenUnie) gaan niet door. Dat betekent een totaal nieuw speelveld in Den Haag, en dus nieuwe kansen. Welke nieuwe politieke leiders staan er nu op? Waarin verschillen zij van hun voorgangers en wat zal het vergen van een nieuw kabinet om op al die vastgelopen dossiers wél meters te maken? Dat hoor je in deze aflevering van De week voorbij. De hele Haagse redactie is te gast om je bij te praten en een blik op de toekomst te werpen. Presentatie: Elfanie toe Laer Redactie: Jildou Beiboer en Elfanie toe Laer Muziek: Visionair Ordinair Lees ook CDA zoekt lijsttrekker die 'zich thuis voelt', aanmelden kan tot maandag Dilan Yesilgöz: Koerdische vluchteling die Rutte rechts wil passeren Mark Ruttes gladde pragmatisme maakte hem steeds kwetsbaarder Op deze vijf gebieden dreigt vertraging door de kabinetsval