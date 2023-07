Analyse • 09:46 Pedro Sánchez weet economisch succes electoraal niet te verzilveren Richard Hogenkamp Met minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Spanje, staat premier Pedro Sánchez op verlies in de peilingen. Hoe veel en hoe hard hij ook hamert op de mooie economische cijfers, kiezers lijkt hij er niet mee terug te winnen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP/AFP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen