14:00 In Zuid-Afrika tekenen zich de contouren van een boevenstaat af Kevin van Vliet Is de burger nog veilig als een topcrimineel de autoriteiten naar zijn pijpen kan laten dansen? Een schandaal in het gevangeniswezen van Zuid-Afrika zet de ordehandhaving in het land ongekend te kijk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Frikkie Kapp/Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen