Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In deze editie: het dubbele gezicht van bruinkool plus: Ryanair blijft hopen op actie van de Europese Commissie tegen Frankrijk.

1. De bruinkoolnachtmerrie (of -droom) houdt aan...

Dat de Tsjechische en Duitse buren van de bruinkoolmijn in het Poolse Turów zich grote zorgen maken over milieuschade, is bekend. Dat het Hof van Justitie van de EU Polen eerder vermaande omdat het een nieuwe vergunning voor de winning had uitgegeven zonder een milieueffectrapportage te doen, en zelfs een dwangsom oplegde, is ook oud nieuws. Maar Turów blijft opspelen.

Vorige week besloot de hoogste bestuursrechter in Polen (NSA) een besluit van een lagere rechtbank over de bruinkoolmijn terzijde te schuiven. Het gerecht in Warschau had in mei geoordeeld dat de mijn in Turów te veel onomkeerbare milieuschade veroorzaakt, reden om de vergunning op te schorten.

Maar energiebedrijf PGE, de exploitant van de mijn, de nationaal aanklager (in concreto de minister van justitie) en een topambtenaar verantwoordelijk voor milieubescherming, vochten het vonnis aan. Waarna de NSA oordeelde dat de mijn in Turów te belangrijk is voor de energievoorziening van Polen. De energiecentrales bij de mijn leveren 7% van de Poolse stroomconsumptie, zij het dus dat het verbranden van bruinkool zeer vervuilend is en bruinkool relatief energie-inefficiënt is.

De hoogste bestuursrechter redeneert dat 'energiezekerheid' de onafhankelijkheid van Polen ondersteunt. Die onafhankelijkheid is grondwettelijk vastgelegd, vandaar het besluit van de NSA.

Deze onderbouwing leidde tot grote vreugde bij de regering. Premier Mateusz Morawiecki had eerder de beslissing van de rechtbank in Warschau zwaar bekritiseerd. Polen hoefde het besluit niet op te volgen, vond hij, want 'een vonnis dat geen rekening houdt met de belangen van Polen maar wel met buitenlandse belangen, is illegaal'.

Die 'buitenlandse belangen' hebben betrekking op Tsjechische en Duitse milieuorganisaties die naar de rechter waren gestapt (lees hier een reportage uit het Tsjechisch-Poolse grensgebied die de zorgen in de regio over de bruinkoolwinning in Turów belichten).

Het besluit van de NSA is overigens niet definitief. Het vernietigde oordeel van de bestuursrechter had betrekking op een voorlopig besluit. Op 31 augustus is er in Warschau een rechtszitting 'ten gronde' over de milieuvergunning voor Turów.

... alleen hij verschilt per plek van inhoud

Op een steenworp afstand van Turów, over de grens in Duitsland, is ondertussen van alles aan de hand. Leag, de eigenaar van bruinkoolmijnen in de Saksische regio Lausitz, is van plan op de grond van zijn (voormalige) mijnen enorme zonneweiden (alhoewel, weiden... daarover later meer) en windmolenparken te gaan aaleggen.

De Lausitz moet zich in de visie van Leag van kolenproducent tot de grootste Duitse leverancier van groene stroom omtoveren. De cijfers zijn duizelingwekkend: de energieproducent wil op 5500 hectare windmolens zetten, en nog eens op 6000 hectare zonnepanelen installeren. In 2030 moet Leag daar zeven gigawatt stroom opwekken, in 2040 veertien. Leag wil de zonnepanelen laten drijven op een nieuw meer bij Cottbus.

Ondertussen houdt Leag vast aan het in Berlijn vastgelegde einde van de kolenwinning in 2038. Een andere producent, RWE, hanteert daarvoor inmiddels 2030.

Leags eigenaar, het Tsjechische EPH van de miljardair Daniel Kretinsky, heeft wel besloten dat het zijn kolenactiviteiten in een afzonderlijk bedrijf gaat onderbrengen, EP Energy Transition. Zo is EPH in 2025 vrij van kolenactiviteiten, en zal het zijn gebruik van kolen in 2030 volledig staken, zo stelt EPH. Het stelt dat zijn dochter EP Energy Transition €10 mrd zal steken in de ontwikkeling van batterijen, hernieuwbare energie en energiecentrales die op waterstof kunnen draaien.

2. Vliegen met Ryanair: teken de petitie

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair staat bekend om zijn onorthodoxe acties, en topman Michael O'Leary houdt ervan met brisante uitspraken concurrenten, klanten en regulerende instanties zoals de Europese Commissie op de kast te jagen.

En nu zijn ze in Dublin dus bezig met iets nieuws. O'Leary ageert al geruime tijd tegen acties van Franse luchtverkeersleiders. Hij klaagde in april dat vluchten van Ryanair, ook naar Italië, Spaanse en Duitse bestemmingen waarbij de maatschappij gebruik moet maken van het Franse luchtruim, vaak last hebben van Franse werkonderbrekingen, terwijl binnenlandse vluchten door Air France gek genoeg gewoon doorgang vinden. Hij riep de Europese Commissie op in actie te komen.

Dat leidde nog niet tot succes. Vervolgens kreeg Ryanair acties van piloten op zijn dak. Medio juli gingen piloten op de Belgische bases van Ryanair staken, waardoor er honderdtwintig vluchten uitvielen. Komend weekeinde is het opnieuw zover.

Maar ondanks zijn sores in België is O'Leary de Franse luchtverkeersleiders niet vergeten. Ryanair stuurde onlangs een e-mail naar Franstalige klanten om hen te vragen een petitie tegen de Franse acties te steunen, zo meldde de Waalse krant Le Soir. De petitie is volgens Ryanair al 1,5 miljoen keer ondertekend.

Dan de hamvraag: is Brussel conform O'Leary's wensen al in actie gekomen? Nou... Bij het dagelijks bestuur van de EU is het zomerreces sinds deze week zo goed als ingetreden, en in augustus kun je helemaal een kanon afschieten in de Europese hoofdstad.

Ryanairs campagne is daarbij tegen het zere been van de Europese sociaaldemocraten. Die vinden dat O'Leary morrelt aan het recht van werknemers om te staken.

Waar moeten we deze week op letten?

• In Bilbao begint maandag een informele EU-meeting over strategische autonomie, oftewel het reduceren van de afhankelijkheid van de Europese industrie van China en Rusland. De discussie gaat verder over consumentenbeleid.

• De EU-ministers van landbouw spreken elkaar dinsdag over de voedselmarkt en de gevolgen van de doorvoer van Oekraïense landbouwproducten.

• De Italiaanse premier Giorgia Meloni vertrekt donderdag naar de VS voor een bezoek aan president Joe Biden. De speculatie in de Italiaanse pers is dat ze dan bekendmaakt dat Italië uit het Chinese Zijderouteinitiatief stapt.

• Vrijdag treffen de EU-ministers van volksgezondheid elkaar in Las Palmas. Hun beraad gaat onder meer over het Europees geneesmiddelenbeleid, oftewel: minder afhankelijk worden van derden bij de productie van geneesmiddelen en medische apparaten.

