Webspecial • 06:00 Assita Kanko: 'Geef mensen geen vrijbrief om zich slachtoffer te voelen' Boudewijn Geels Niemand schrijft hardere columns over integratie dan de in Burkina Faso geboren Europarlementariër Assita Kanko. Dinergesprek over de Franse rellen, slavernij-excuses en discriminatie. 'Als je geen auto’s in brand steekt, worden mensen ook niet bang voor Ahmeds.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Tina Zellmer voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen