06:00 ‘Geef populistische partijen regeringsmacht, dat remt de extremen af’ Richard Hogenkamp Zondag zijn er verkiezingen in Spanje, het land met het meest gepolariseerde politieke klimaat van Europa. De snelle opmars van het radicaal-rechtse Vox en de al even snelle teloorgang van het gematigde Ciudadanos tekenen de volatiele verhoudingen in het land. Hoe kom je onder zulke omstandigheden tot constructief politiek beleid? En wat kunnen andere landen daarvan leren?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Diego Radamés/Zuma Press Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen