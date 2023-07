16:00 Meer buitenlandse vakkrachten techniek, minder fiscaal voordeel arbeidsmigrant Martine Wolzak Niet alleen asiel, maar ook arbeidsmigratie verdeelt politiek Den Haag. Wat lag daarover op tafel voor de val van het kabinet? Onder meer een regeling om juist buitenlandse vakkrachten naar Nederland te halen, blijkt uit vrijgegeven stukken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Robert Hoetink/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen