08:41 Duitsland kan steeds moeilijker om discussie over oplopende immigratie heen Gerben van der Marel Asiel is in Duitsland van oudsher een met taboes omgeven onderwerp. Maar de druk van immigratie op het land neemt toe, wat leidt tot een veelzeggende politieke draai bij de Duitse christendemocraten.

