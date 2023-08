Profiel • 23:03 Pieter Omtzigt: de Haagse insider die buitenstaander bleef Ulko Jonker Pieter Omtzigt gaat ervoor. Hij doet mee aan de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de zevende keer en voor het eerst met een eigen partij. Op eigen kracht deed hij dat al veel langer. Portret van een politieke superman met een klein hartje.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

ANP / Bart Maat Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen