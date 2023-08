Profiel • 16:11 Catalaanse separatist gestuurd door het toeval Richard Hogenkamp De toekomst van Carles Puigdemont leek begin juli nog te bestaan uit een langdurig verblijf in een Spaanse gevangenis. Minder dan een maand later heeft de Catalaanse separatist de sleutel voor de Spaanse regering in handen. Onvoorzien toeval, zoals eigenlijk alle belangrijke momenten in zijn politieke loopbaan.

