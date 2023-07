Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over de ontwikkelingen in Europa. In de laatste editie voor het zomerreces: het toldebacle in Duitsland krijgt een staartje, omroep RAI pakt critici van Rome aan en Brussel keurt steun voor een belangrijke penicillinefabriek goed.

1. Politiek prijskaartje voor prestigeproject

Groot was de opluchting in Nederland en Oostenrijk toen het Hof van Justitie van de EU op 18 juni 2019 oordeelde dat het Duitse plan om tol te heffen over personenwagens op de Autobahn in strijd is met het Europees recht. De hoogste Europese rechter vond de tolheffing discriminerend; Duitse bestuurders zouden er compensatie voor krijgen, maar een buitenlandse automobilist zou moeten betalen (maximaal €130 per jaar).

Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu liet in 2017 becijferen dat de Duitse tol voor personenwagens Nederlandse bestuurders tussen de €60 mln en €100 mln zou gaan kosten. Onacceptabel, vond Den Haag.

In Duitsland is de kwestie nog altijd niet afgewikkeld. De huidige minister van verkeer, Volker Wissing (FDP), wil laten bekijken of de schadevergoeding van €243 mln die Duitsland aan de beoogde exploitanten van het afgezegde tolsysteem moet betalen, zijn voorganger Andreas Scheuer (CSU) te verwijten valt.

Nu zit Scheuers CSU tegenwoordig in de oppositie, dus Wissings actie zou als een soort politieke afrekening kunnen worden opgevat. Nee hoor, zegt de huidige minister, het gaat om 'een juridische vraag'. Duitsland moet €243 mln betalen (dat is een schikking, de exploitanten hadden €560 mln geëist), en hij acht zich niet alleen voor verkeerszaken verantwoordelijk maar ook voor de financiële belangen van de Bondsrepubliek.

In concreto wil Wissing laten bekijken of Scheuer nalatig is geweest toen hij het licht op groen zette voor invoering van het tolsysteem. Artikel 34 van de Duitse grondwet maakt het mogelijk dat de staat ambtsdragers kan vervolgen voor nalatigheid of opzet. Scheuer gaf zijn goedkeuring eind 2018, maar toen lag er geen definitief rechterlijk oordeel over de kwestie. Scheuer had beter kunnen wachten, dat had de staat geld gescheeld.

Tegen Scheuer loopt al een onderzoek wegens meineed. De CSU'er, wiens partij de tolheffing volgens Duitse media als een 'prestigeproject' zag, ontkende in oktober 2020 tegenover een onderzoekscommissie van de Bondsdag dat de tolexploitanten hadden aangeboden om een definitieve deal uit te stellen tot het EU-Hof zich had uitgesproken.

Maar, zo blijkt uit notulen, de exploitanten hadden dat wel degelijk gezegd. Scheuer wees hun aanbod van de hand omdat hij het tolysteem per se in 2020 wilde invoeren.

2. Ruzie met Rome? De RAI haalt je uit de lucht

Roberto Saviano, bekend van verscheidene misdaadboeken zoals Gomorra neemt geen blad voor de mond, dat hebben Italiaanse politici (en ook Nederland) de afgelopen jaren goed gemerkt. Recent noemde Saviano Matteo Salvini, de leider van de rechts-nationalistische Lega en huidig minister van transport 'de minister van de onderwereld'.

Forza Italia, de kleinste coalitiepartner in de rechtse regering van premier Giorgia Meloni, vond dat niet kunnen. Ze vroeg publieke omroep RAI daarom om opschorting van 'Insider', een voor november gepland tv-programma van Saviano over misdaad in Italië.

De uithaal van de misdaadspecialist richting Salvini volgt op Saviano's harde kritiek uit 2021 op Salvini en Meloni. Hij kwalificeerde ze toen als 'rotzakken' omdat ze hulporganisaties die migranten uit zee redden het werk probeerden te bemoeilijken. Meloni sleepte Saviano daarna voor de rechter.

En nu heeft hij dus ook een conflict met de RAI. Want de staatsomroep besloot zijn tv-serie te schrappen. 'Een zakelijke keuze', verklaarde ceo Roberto Sergio van de staatszender. 'Een politieke', vindt Saviano, die meent dat RAI zwicht voor druk uit Rome. Hij zegt dat hij al een jaar aan 'Insider' heeft gewerkt.

De oppositie, met name de sociaaldemocratische PD en de Vijfsterrenbeweging (M5S), neemt het voor Saviano op. De president-commissaris van RAI, Marinella Soldi, zei met een schuin oog richting ceo Sergio dat ze hoopt dat de directie het besluit over Saviano's programma nog eens overdenkt.

De rel rond Saviano volgt kort op een andere kwestie bij de publieke omroep. RAI besloot onlangs ook al een rubriek van de journalist Filippo Facci, te zien vanaf september, te schrappen. Facci had in de krant Libero geschreven over een schandaal rond een zoon van parlementsvoorzitter Ignazio La Russa (van Fratelli d'Italia, de partij van premier Meloni). La Russa's zoon wordt beschuldigd van verkrachting.

PEN, de internationale organisatie van schrijvers, en mediaorganisaties komen voor Saviano op.

3. Enige penicillinefabriek van Europa krijgt steun

Al jarenlang zijn er zorgen over het feit dat farmaceutische bedrijven amper nieuwe antibiotica ontwikkelen. Sommigen wijten dat aan lage vergoedingen, terwijl vorig jaar hoge energieprijzen een probleem bleken voor het Nederlandse farmabedrijf Centrient dat ook (stoffen voor) antibiotica maakt.

De diagnose is dus zorgelijk. Maar op 17 juli kondigde de EU actie aan om een tekort aan antibiotica voor de winter te voorkomen (in juni publiceerde de Unie al nieuwe aanbevelingen richting de lidstaten). Zelf droeg Brussel donderdag een positief steentje bij. De Europese Commissie keurde staatssteun goed voor de modernisering van een fabriek van Novartis-dochter Sandoz in het Oostenrijkse Kundl. Oostenrijk mag Sandoz hiervoor €28,8 mln toestoppen.

In Kundl maakt Sandoz amoxilline, een breed toegepast antibioticum. De modernisering van de fabriek maakt deel uit van een investeringplan van €250 mln. De goedkeuring van de steun heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Oostenrijk kondigde de steun voor Sandoz al in 2020 aan, maar in 2022 was de Brusselse goedkeuring nog steeds niet in zicht, al zei de farmaceut al volop aan het bouwen te zijn.

Sandoz wil in 2024 beginnen met een nieuwe productietechniek. Dankzij de investeringen gaat de penicillineproductie sowieso omhoog.

