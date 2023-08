Analyse • 11:23 Iedereen speelt met vuur bij het kruitvat Kosovo Han Dirk Hekking Staat Europa nieuw geweld op de Balkan te wachten? De spanning in Kosovo, dat zich in 2008 onafhankelijk verklaarde van Servië, is hoog opgelopen. 'Helaas is geweld een optie', waarschuwt de vooraanstaande denktank ESI.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Darko Vojinovic/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen