20:43 Saoedi-Arabië als gastland van vredestop Oekraïne: 'Nieuw bewijs dat wereldorde kantelt' Lisa van der Velde In de Saoedische stad Jeddah spreken tientallen landen dit weekend over hoe een begin van vrede tussen Oekraïne en Rusland eruit moet komen te zien. Voor Saoedi-Arabië dé kans om zich op diplomatiek vlak meer op de kaart te zetten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP/ AFP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen