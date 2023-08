Interview • 10:37 Sophie in 't Veld: 'Als ik echt zo'n opportunist ben, dan wel een ontzettend onhandige' Ria Cats In juni ruilde Europarlementariër Sophie in 't Veld (59) na ruim dertig jaar D66 in voor Volt. Onlangs hoorde ze dat haar nieuwe partij haar niet op de Europese kieslijst zet. Dat betekent het vermoedelijke einde van een decennialange Brusselse carrière. 'Ik ga dit jaar de zeepkist op om te waarschuwen hoe kwetsbaar de parlementaire democratie is.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Eric de Mildt/ID Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen